«Крокодил» Яна Арлазорова: почему брак со звездой «Кабачка "13 стульев"» потерпел крах

Ян Арлазоров сумел завоевать сердце известной актрисы Елы Санько. Со стороны супруги казались счастливой парой. На деле же их отношения не были простыми.

Свою избранницу юморист называл крокодилом. На то нашлась причина. Актриса ранее говорила, что такого прозвища удостоилась за то, что испортила возлюбленному жизнь. По уверению Санько, они с мужем любили друг друга, но это не отменяло того, что они были совсем разными.

Комик хотел, чтобы его благоверная варила борщи дома, та же всей душой рвалась на съемочную площадку. Казалось, что этот брак могла спасти дочь знаменитостей Алена, но этого не случилось. Как пишет портал «Новый очаг», однажды звезда «Кабачка „13 стульев“» попросту сбежала вместе с наследницей из дома. По слухам, она сделала это, поскольку устала терпеть измены Арлазорова. Впрочем, есть и другая версия, согласно которой артистка сама ушла к другому.