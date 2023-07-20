Кривицкий из «Склифосовского» огорошил фанатов: признание доведет до истерики

Андрей Ильин, сыгравший Кравицкого в сериале «Склифосовский», испытывал немало проблем за кадром. Недавно он рассказал о самом «трагическом» съемочном дне, который он запомнит навсегда. Актер едва не поставил крест на своей карьере.

Это произошло в его самый первый рабочий день. По сюжету Кравицкий принимает у себя юного пациента, чтобы сделать КТ. Актеру следовало положить мальчика на стол, нажать кнопку и отправить его в томограф.

Приключения начались уже в первую минуту. По его словам, синтетическая простынка просто отказывалась расстилаться. Был испорчен один дубль, затем второй. На третий Ильин напрочь забыл слова, а в четвертый раз аппарат никуда не поехал. На пятый дубль слова забыл уже «пациент».

Режиссер Юлия Краснова уже начала нервничать и высказала все, что думает обо всех. К десятому дублю Андрей Епифанович изрядно вымотался. Он был уверен, что все закончится или его инфарктом, или концом карьеры. Но, к счастью, сцену все-таки удалось снять.

Поклонники, узнав о «проклятом» дубле, не скрыли своих эмоций. Многие смеялись до колик, ведь такую комедию нарочно не придумаешь.