Критикующая Россию звезда «Голодных игр» поплатилась: вот в чем дело

Дженнифер Лоуренс — одна из самых востребованных и высокооплачиваемых актрис Голливуда, лауреат многочисленных премий — от «Оскара» и BAFTA до трех «Золотых глобусов». Франшизы «Голодные игры» и «Люди Икс» заставили и поклонников, и коллег по цеху признать талант артистки.

В феврале этого года актриса родила своего первенца от директора художественной галереи Кука Марони. А затем Лоуренс рассказала журналу People то, о чем никто никогда не знал. В двадцать лет Дженнифер совсем неожиданно забеременела, но она так не хотела ребенка, что задумалась об аборте. И уже вскоре последовала «кармическая расплата» за эти мысли: у актрисы случился выкидыш.

Спустя десять лет Лоуренс встретила Кука, они ждали малыша, но во время съемок фильма «Не смотрите наверх» Дженнифер снова потеряла ребенка. О тех днях актриса старается лишний раз не вспоминать.

Но будут ли Лоуренс сопереживать в России, пока неизвестно, ведь звезда не раз прибегала к антироссийской риторике. А после съемок в фильме «Красный воробей» даже призналась, что не хочет иметь с Россией ничего общего даже на экране.