Крик о помощи: американцы в ужасе от выходки звезды «Трансформеров»

Меган Фокс всерьез обеспокоила фанатов, появившись на вечеринке, приуроченной к церемонии вручения премии «Грэмми». Актриса, как и всегда, выглядела великолепно, чего нельзя было сказать о ее самочувствии.

Для выхода в свет звезда «Трансформеров» выбрала алое платье в пол с эффектной зоной декольте. Однако в тот вечер у Фокс был еще один аксессуар, который она предусмотрительно сняла перед тем, как показаться фотографам.

На руке знаменитости был гипс, поскольку ранее она сломала запястье. Также Меган призналась, что получила сотрясение мозга, правда, не уточнила, при каких именно обстоятельствах это произошло.

Между тем поклонники не оценили героизм артистки и раскритиковали ее за снятый гипс. К тому же многие заподозрили, что свои травмы Фокс получила в результате домашнего насилия. В Сети пишут, что выходка знаменитости выглядит как «крик о помощи».

К слову, на вечеринке актриса появилась в компании своего возлюбленного, рэпера Колсона Бэйкера, более известного как Machine Gun Kelly. Звезды выглядели вполне счастливыми и не производили впечатление пары, в отношениях которой не все гладко.