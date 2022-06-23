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Крид выдал все как есть о своем состоянии: «Заплачу любые деньги»

23 июня 2022 14:10
Крид выдал все как есть о своем состоянии: «Заплачу любые деньги»

Музыкант решил быть честным с поклонниками.

Егор Крид раскрыл подробности своих проблем со здоровьем. Музыкант разоткровенничался в личном Telegram-канале.

Прославленный артист старается быть откровенным со своими поклонниками. Певец не только делится подробностями своей жизни, но и рассказывает о сложностях, с которыми вынужден сталкиваться. Так, Крид никогда не скрывал, что страдает от психических проблем: у него регулярно случаются панические атаки, также он склонен к депрессиям. Музыкант даже начинал лечиться, но это не помогло. Как недавно признался артист, его состояние становится все хуже и хуже.

Крид выдал все как есть о своем состоянии: «Заплачу любые деньги»

«Заплачу любые деньги тому, кто восстановит мои нервные клетки», — пишет Крид.

Поклонники артиста не прошли мимо неожиданной записи, пожелав музыканту скорейшего выздоровления. По их мнению, Крид обязательно справится со всеми сложностями.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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