Крид выдал все как есть о своем состоянии: «Заплачу любые деньги»

Егор Крид раскрыл подробности своих проблем со здоровьем. Музыкант разоткровенничался в личном Telegram-канале.

Прославленный артист старается быть откровенным со своими поклонниками. Певец не только делится подробностями своей жизни, но и рассказывает о сложностях, с которыми вынужден сталкиваться. Так, Крид никогда не скрывал, что страдает от психических проблем: у него регулярно случаются панические атаки, также он склонен к депрессиям. Музыкант даже начинал лечиться, но это не помогло. Как недавно признался артист, его состояние становится все хуже и хуже.

«Заплачу любые деньги тому, кто восстановит мои нервные клетки», — пишет Крид.

Поклонники артиста не прошли мимо неожиданной записи, пожелав музыканту скорейшего выздоровления. По их мнению, Крид обязательно справится со всеми сложностями.