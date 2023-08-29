«Кричала до хрипоты»: не поверите, почему Меньшова была готова отказаться от сына

Юлия Меньшова рвала и метала, когда узнала о решении единственного сына Андрея Гордина. Звездному наследнику пришлось услышать о себе много нового и стать жертвой манипуляций и шантажа со стороны родной матери.

Окончив школу, юноша не хотел продолжать учебу. Он был уверен, что YouTube и без диплома примет его с распростертыми объятиями. Но актрисе было принципиально важно, чтобы ее ребенок имел высшее образование. В противном случае звезда намеревалась отказаться от своего отпрыска.

«Я кричала до хрипоты, била кулаком по столу», — вспомнила знаменитость в одном из выпусков YouTube-канала «Сама Меньшова».

Кроме гневной тирады Гордина ждало условие: мать примет его выбор, но о финансовой поддержке от нее можно забыть.

Взвесив все за и против Андрей понял, что не готов отказываться от денег родительницы. Парень окончил Школу-Студию МХАТ и настолько вошел во вкус, что получил еще и дополнительное образование в Московской школе нового кино.