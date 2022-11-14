Красотке Кэтти из «Трех мушкетеров» прочили небывалый успех: погубил лишний вес (фото)

Первую роль в кино Елена Цыплакова сыграла еще будучи школьницей. А настоящую славу ей принесла героиня из фильма «Школьный вальс» 1978 года. По сюжету девушка еще до выпуска из школы становилась матерью. После премьеры критики негодовали, заявляя, что аморальную картину зря довели до зрителей. Но все эти обсуждения только подогревали интерес к Цыплаковой.

В том же году она сыграла миловидную служанку Кэтти в «Трех мушкетерах». На этот раз возмущались фанаты Елены, удивляясь, почему красавице-актрисе дали такую незначительную роль, ведь она могла быть и Констанцией. Тем не менее Цыплакова стала востребованной звездой, появляясь в 3-4 фильмах в год. Ей прочили небывалый успех, но затем в ее жизни наступила черная полоса.

Сначала актриса перенесла не самую удачную операцию, после которой ей пришлось принимать гормональные препараты. Елена начала стремительно полнеть. Затем во время поездки киноделегации в Африку Цыплакова заразилась малярией. Она чудом выжила, но набрала еще больше лишнего веса — до 112 кг. Изменив образ жизни, актрисе удалось избавиться от 25 кг, но за это время режиссеры перестали предлагать ей новые роли. И от главных героинь она перешла к второстепенным персонажам, пишет «Комсомольская правда».