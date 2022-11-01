Красотке из «Ван Хельсинга» почти 50 лет: один взгляд на нее вызовет оторопь

Впервые мир услышал о Кейт Бекинсейл после выхода знаменитого фильма «Ван Хельсинг», где она сыграла охотницу на вампиров по имени Анна Валериус. С тех пор прошло уже больше двадцати лет, и за плечами 49-летней актрисы уже насчитывается не один десяток известных фильмов и франшиз, среди которых «Другой мир», «Авиатор» и «Красотка на взводе».

Поклонники Бекинсейл, следящие за жизнью любимой актрисы в социальных сетях, не могут поверить в то, что ей вот-вот исполнится полвека, и регулярно задают Кейт вопрос о том, как ей удается выглядеть так молодо и стильно.

Артистка действительно сохраняет красоту и стройность фигуры, несмотря на возраст. Помимо здорового образа жизни, который она ведет вот уже много лет, и шести дней в неделю, которые Кейт проводит в спортзале, немалую роль играет и наследственность. Ее матери, актрисе Джуди Лу, сейчас уже 75 лет, а она до сих пор носит короткую стрижку и обладает тонкой, почти мальчишеской талией.