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Красотке из «Ван Хельсинга» почти 50 лет: один взгляд на нее вызовет оторопь

1 ноября 2022 08:45
Красотке из «Ван Хельсинга» почти 50 лет: один взгляд на нее вызовет оторопь

Она продолжает оставаться одной из главных обольстительниц Голливуда.

Впервые мир услышал о Кейт Бекинсейл после выхода знаменитого фильма «Ван Хельсинг», где она сыграла охотницу на вампиров по имени Анна Валериус. С тех пор прошло уже больше двадцати лет, и за плечами 49-летней актрисы уже насчитывается не один десяток известных фильмов и франшиз, среди которых «Другой мир», «Авиатор» и «Красотка на взводе».

Поклонники Бекинсейл, следящие за жизнью любимой актрисы в социальных сетях, не могут поверить в то, что ей вот-вот исполнится полвека, и регулярно задают Кейт вопрос о том, как ей удается выглядеть так молодо и стильно.

Красотке из «Ван Хельсинга» почти 50 лет: один взгляд на нее вызовет оторопь

Артистка действительно сохраняет красоту и стройность фигуры, несмотря на возраст. Помимо здорового образа жизни, который она ведет вот уже много лет, и шести дней в неделю, которые Кейт проводит в спортзале, немалую роль играет и наследственность. Ее матери, актрисе Джуди Лу, сейчас уже 75 лет, а она до сих пор носит короткую стрижку и обладает тонкой, почти мальчишеской талией.

Фото: Кадр из фильма «Ван Хельсинг» (2004), Legion-Media
Артем Путинцев
Артем Путинцев
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