Красотка из «Города грехов» родила четырех детей: они еще необычнее мамы (фото)

Харизматичная Девон Аоки сделала свою нетипичную красоту главным достоинством. Благодаря этому девушка покоряла модные подиумы и снималась в кино. Даже роль немой Михо в фильме «Город грехов» далась актрисе без лишних усилий, потому что и без слов на ее лице можно было прочесть все мысли и эмоции персонажа.

Запоминающаяся внешность девушки получилась благодаря смешению японской, немецкой и британской кровей. Ее гены передались и четырем детям, но кажется, что они уже сегодня способны затмить маму.

Малыши родились в союзе модели с Джеймсом Бейли, который похож на статного английского аристократа. Именно поэтому сын и три дочери выглядят еще необычнее самой Девон. У детей такой же азиатский разрез глаз и форма лица, как и у матери, но светло-голубой цвет глаз они унаследовали от отца. С такой нестандартной внешностью они уже появляются на страницах глянцевых журналов.