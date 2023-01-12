Красотка из «Астерикса и Обеликса» спустя 24 года: осторожно, фото вызовет зависть

Летиция Каста была успешной моделью и до съемок в популярном фильме «Астерикс и Обеликс». Однако после премьеры картины многие увидели в ней не просто красивую манекенщицу, но и талантливую актрису.

Француженка сыграла очаровательную Фальбалу, и после этого ей стали предлагать новые роли. Кинокритики тоже высоко оценили мастерство девушки, что позволило ей сняться более чем в 40 проектах. О модельной карьере она тоже не забывает, и ее прекрасное лицо можно увидеть в рекламе многих известных брендов.

Со времени выхода фильма прошло 24 года, а весной красавице исполнится уже 45 лет, но она совершенно не выглядит на свой возраст. Многодетная мать четырех детей продолжает поражать поклонников своей стройной фигурой и неувядающими чертами лица. Похоже, что женщина и вовсе не собирается стареть, ведь с такой внешностью можно еще долгие годы покорять подиумы и обложки модных журналов.

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