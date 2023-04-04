Красота юной Николь Кидман - дело рук хирурга: правду раскрыло одно фото
Естественность не сделала бы ее звездой.
Николь Кидман по праву считается одной из самых красивых актрис Голливуда. Ее фарфоровая кожа, статная фигура, утонченные черты лица очаровали весь мир. Но мало кто знает, как Кидман выглядела в самом начале карьеры.
Будущая звезда Голливуда родилась и выросла в Австралии. Здесь она и начала свой творческий путь. Одной из первых работ Николь стала австралийская мыльная опера «Сельская жизнь». Молоденькая Кидман совершенно не походила на себя взрослую, и дело не только в возрасте.
Актриса была рыжеволосой пухлощекой девушкой с вздернутым носом. Глядя на Кидман образца 80-х, невозможно поверить, что уже через несколько лет она превратится в статную белокожую даму с аристократичной внешностью.
После переезда в Штаты юная Николь резко изменилась, и здесь явно не обошлось без вмешательств. Ее нос стал прямее, а скулы — точенее и изящнее. Именно такой актриса и взошла на голливудский Олимп. Вполне возможно, что это и помогло ей стать всемирной звездой. Ведь простоватой щекастой девушке с копной рыжих волос это вряд ли бы удалось.