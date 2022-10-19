Красота в прошлом: вы не узнаете Любу из «Офицеров» спустя полвека (фото)

Алина Покровская больше любила играть в театре, нежели сниматься в кино. Несмотря на это, в фильмографии актрисы есть такой проект и такая роль, которые раз и навсегда покорили сердца зрителей.

Речь идет о картине «Офицеры», где звезда воплотила Любу Трофимову. Тогда артистке был 31 год, она влюбила в себя добрую половину мужского населения Советского Союза. К слову, Покровская несколько раз была замужем и обрела счастье в браке лишь с третьей попытки.

Некогда популярная актриса давно не появлялась на экране. Последняя ее работа в кино датируется 2006 годом. Покровская сыграла главную роль в проекте под названием «Слабости сильной женщины». Уже тогда зрители отметили, как сильно она изменилась.

Теперь же Покровская и вовсе стала неузнаваемой. Спустя полвека после выхода на экраны фильма, подарившего звезде всесоюзную славу, она сдала и постарела. Поклонники не без сожаления отмечают, что красота и очарование их любимой артистки остались в далеком прошлом.