Красновой в подметки не годится: вот как выглядит первая невеста Преснякова

Никита Пресняков родился с золотой ложкой во рту: все члены его семьи — именитые артисты. Неудивительно, что вокруг парня с юных лет было множество красивых и эффектных девушек. Шесть лет исполнитель счастливо женат на модели Алене Красновой, но до встречи с супругой у него была не менее привлекательная подруга.

Аида Калиева была рядом с Пресняковым с 2010 по 2014 год. Звездные родственники Никиты одобрили его выбор. Восточная красавица оказалась девушкой серьезной. Познакомились влюбленные в Национальной академии кино, до этого барышня успела отучиться на факультете международных отношений в казахстанском университете.

Ходили слухи о скорой свадьбе пары, однако внезапно жених с невестой оборвали отношения. Без Никиты Преснякова Аида не скучает. Перспективная девушка работает стилистом и ведет свой блог о моде. Личную жизнь красотка держит в секрете.