Краснели, но смотрели: этот клип до глубины души потряс каждого в СССР

Восьмидесятые годы в СССР стали глотком свободы не только в обычной жизни людей, но и на телевидении. В эфире стали показывать иностранные клипы, которые удивляли зрителей красочной картинкой. Но это при условии, если, конечно, те уже обзавелись цветными телевизором. Некоторые ролики поражали скромных советских граждан до глубины души.

Во время показа передачи «Что? Где? Когда?», которая и сегодня собирает у экранов самую интеллектуальную часть зрительской аудитории, включали клип Майкла Джексона Billie Jean. Одна из самых известных композиций поп-короля нравилась людям, а вот танцы в ролике казались слишком смелыми. Молодой артист в кожаных брюках удивлял не только необычной техникой, но и фривольностью движений. А те, кто знал английский язык, попросту краснели при просмотре видео. Ведь героиня песни — девушка далеко не самого примерного поведения.