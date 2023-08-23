Красивые, но другие: дети Антона Хабарова ввели народ в ступор

Антон Хабаров и его избранница Елена Степучева начали жить вместе в 2000 году, еще будучи студентами. Роман будущих звезд экрана начался весьма стремительно, а спустя семь лет родился их первых ребенок, сын Владислав. Дочка Алина появилась на свет еще спустя три года.

Прославленный актер старается не распространяться о своей личной жизни. Он держит родных вне поля зрения публики, однако изредка все же показывает, как сильно выросли его дети.

Так, в своих социальных сетях Хабаров поделился двумя роликами, в которых показал и Владислава, и Алину. В первом видео отец и сын увлеченно играют в шахматы, а во втором — дочка артиста красится.

Пользователи Сети не смогли оставить без внимания публикации звезды «Казановы». В комментариях они отметили, какими взрослыми стали наследники актера. А также с удивлением обратили внимание, что дети год от года все меньше и меньше похожи на отца. В будущем же, как считают подписчики, по Владиславу и Алине точно нельзя будет сказать, что они родственники Хабарова.