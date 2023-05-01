Красиво стареет: ахнете, увидев Хелену Бонем Картер сейчас (фото)

Необычное видение стиля Хелены Бонем Картер всегда обсуждалось таблоидами. Актриса может впечатлять не только своей непревзойденной игрой в кинолентах, но и внешним обликом. Однако ее появления на красной дорожке всегда завораживают.

Даже в своем возрасте Хелена Бонем Картер выглядит просто потрясающе. Кажется, будто актриса перестала стареть еще десять лет назад. Ее творческий взгляд на вещи проявляется и в оригинальном стиле. Хелена Бонем Картер имеет своеобразный взгляд на привычные вещи, и ее аутфиты нередко восхищают окружающих, а экспертов по стилю заставляют открыть рот.

Актриса точно не из тех, кто будет следовать навязанным модным стандартам. Она эффектно комбинирует викторианский стиль с обувью в духе милитари или может выйти на улицу в таком образе, что окружающие примут ее за городскую сумасшедшую. Независимо от того, в чем одета Хелена Бонем Картер, она всегда будет выглядеть привлекательно благодаря своей нестареющей внешности.