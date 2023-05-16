Красивей отца в сто раз: внебрачный сын Пореченкова выиграл в генетическую лотерею

Михаил Пореченков больше 20 лет счастлив в браке со своей возлюбленной Ольгой, вместе с которой воспитывает троих детей. При этом у актера есть внебрачный сын, о существовании которого он узнал далеко не сразу.

Когда артист еще был обычным эстонским студентом, то познакомился с Ириной Любимцевой. Поначалу их отношения складывались благополучно, но со временем влюбленные стали часто ссориться. Устав от постоянных скандалов, Пореченков порвал со своей избранницей и уехал в Москву.

Тогда Любимцева была в интересном положении, но говорить об этом Михаилу не стала, чтобы не манипулировать ребенком. Вскоре она родила сына Владимира. Наследника Ирина воспитывала одна, но в 1995 году случилось несчастье — бывшая возлюбленная актера ушла из жизни.

После этого маленького Вову воспитывали бабушка и тетя. О родном отце они рассказали ему только тогда, когда парень уже стал взрослым. После этого юноша начал подражать Пореченкову — смотрел фильмы с его участием, увлекся дзюдо и боксом.

Знакомство отца и сына состоялось, когда Владимиру было уже 19 лет. Пореченков сумел найти общий язык с новообретенным наследником и даже настоял на том, чтобы он пошел по его стопам.

Владимир выиграл в генетическую лотерею: он унаследовал не только талант, но и яркую внешность звезды экрана. Более того, многие считают, что Любимцев в сто раз красивее своего отца, поэтому легко станет секс-символом.