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Красавицу Баффи не узнать: выглядеть так в 45 лет - преступление (фото)

25 января 2023 09:15
Красавицу Баффи не узнать: выглядеть так в 45 лет - преступление (фото)

Магия не помогла.

Сара Мишель Геллар была одной из самых ярких звезд кино 90-х. Плакаты с очаровательной Баффи висели на стенах у каждого школьника. В прошлом году Геллар отметила свое 45-летие. Как она выглядит сейчас?

Пик карьеры Сары Мишель пришелся на конец 90-х, когда она снялась в культовых картинах «Жестокие игры», «Крик 2» и «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». На съемках последней Геллар познакомилась с Фредди Принцем-младшим, с которым у нее начался бурный роман. Отношения привели к многолетнему браку, длящемуся по сей день.

Красавицу Баффи не узнать: выглядеть так в 45 лет - преступление (фото)

Вместе с Фредди Сара Мишель появилась в двух фильмах о Скуби-Ду. Также Геллар засветилась в ужастике «Проклятие». Актриса уже давно не снимается в популярных картинах, как и ее муж. Геллар переключилась на бизнес — она создала страртап Foodstirs, который занимается продажей наборов для приготовления блюд.

Сегодня в 45-летней Саре Мишель не узнать ту хрупкую и милую Баффи. Она превратилась во взрослую женщину с глубокими морщинами, из-за которых она выглядит еще старше. А ее муж, некогда жгучий брюнет-обольститель, полностью поседел и стал походить на самого обычного американца в возрасте.

Фото: Legion-Media
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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