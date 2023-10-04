Красавицей не назовешь: звезда «Лолиты» в 43 года выглядит как бабушка

Самым скандальным фильмом 1997 года стала «Лолита» Эдриана Лайна. Главные роли в ленте исполнили Джереми Айронс и Доминик Суэйн. Девочка впервые появилась в роли дочери главного героя картины «Без лица», но прославилась именно благодаря экранизации Набокова.

На момент съемок Доминик было всего 15 лет, поэтому все откровенные сцены снимали с дублершей. Рядом с актрисой постоянно находилась ее мама, чтобы держать происходящее под контролем.

После «Лолиты» Суэйн продолжила сниматься, но ни одна из ролей даже близко не могла приблизиться к успеху работы Лайна. Сейчас актрисе уже за сорок. Она продолжает играть в кино и сериалах, но зрители уже не узнают звезду.

За прошедшее время Доминик изменилась до неузнаваемости. Мимические морщинки и мешки под глазами сильно прибавляют ей возраста. Ту нежную нимфетку, которая когда-то покорила весь мир, в актрисе уже не узнать.