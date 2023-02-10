Красавицам давал от ворот поворот: от любимой женщины ловеласа Якина мурашки по коже

Михаил Пуговкин, известный по роли соблазнителя Якина из комедии «Иван Васильевич меняет профессию», в жизни был скромным человеком. Он не был настолько падок на женскую красоту, как его самовлюбленный киногерой.

Артист женился трижды. Первая супруга ушла из-за его алкоголизма и финансовой неустроенности. А вот вторая жена, певица Александра Лукьянченко, стала для Пуговкина спасением. Когда между ними начался роман, артистка была замужем. Александра долго колебалась, стоит ли ей связываться с проблемным Пуговкиным, но в итоге чувства к актеру победили.

Она перебралась в его неказистое жилье и даже оставила сцену ради него. Никто не верил в этот союз, ведь жена была моложе мужа на 11 лет, но им удалось доказать обратное. Лукьянченко помогла Пуговкину побороть зависимость от спиртного: вдохновляла его, поддерживала и контролировала, если это было необходимо. Так Александра сберегла актера для гениальных ролей, которые сделали его народным любимцем.

Пуговкин обожал ее до умопомрачения, хотя она не была красавицей: простое лицо, высокий рост, заурядный стиль одежды. Александры не стало в 1991 году. Актер с трудом пережил ее уход и впал в депрессию.

Вскоре он женился в третий раз, но уже не смог достичь таких успехов, как при Лукьянченко.