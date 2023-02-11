Красавица-стюардесса на 18 лет младше: как выглядит жена Спиваковского

Даниил Спиваковский известен как талантливый актер, но мало кто знает, как складывается его личная жизнь. Как оказалось, избранницей звезды экрана стала стюардесса Светлана, с которой он вместе воспитывает уже четверых детей.

Так, с будущей супругой артист познакомился на борту самолета. Девушка подошла взять автограф у знаменитости, а после весь рейс старалась сделать полет кумира максимально комфортным. В итоге Светлана понравилась Даниилу, но он не решился взять у нее номер телефона, а после рейса потратил немало дней, чтобы связаться с ней.

В итоге артисту все же удалось встретиться с бортпроводницей, и их роман развивался весьма стремительно. Уже спустя год после знакомства они поженились, а в 2008 году на свет появился их первенец — дочь Дарья.

Сегодня Даниил и Светлана воспитывают уже четверых наследников. Супруги ведут закрытый образ жизни и редко появляются на светских мероприятиях, но иногда все же делают исключения. Преданные поклонники не пропускают их свежие снимки, отмечая, насколько Светлана, которая на 18 лет младше своего мужа, выглядит эффектно и как счастливо вся семья выглядит вместе.