Красавица-стюардесса на 18 лет младше: как выглядит жена Спиваковского
Супруги вместе уже 22 года.
Даниил Спиваковский известен как талантливый актер, но мало кто знает, как складывается его личная жизнь. Как оказалось, избранницей звезды экрана стала стюардесса Светлана, с которой он вместе воспитывает уже четверых детей.
Так, с будущей супругой артист познакомился на борту самолета. Девушка подошла взять автограф у знаменитости, а после весь рейс старалась сделать полет кумира максимально комфортным. В итоге Светлана понравилась Даниилу, но он не решился взять у нее номер телефона, а после рейса потратил немало дней, чтобы связаться с ней.
В итоге артисту все же удалось встретиться с бортпроводницей, и их роман развивался весьма стремительно. Уже спустя год после знакомства они поженились, а в 2008 году на свет появился их первенец — дочь Дарья.
Сегодня Даниил и Светлана воспитывают уже четверых наследников. Супруги ведут закрытый образ жизни и редко появляются на светских мероприятиях, но иногда все же делают исключения. Преданные поклонники не пропускают их свежие снимки, отмечая, насколько Светлана, которая на 18 лет младше своего мужа, выглядит эффектно и как счастливо вся семья выглядит вместе.
«Очень красивая пара», «Жена Спивакова — настоящая красотка», — пишут фанаты.