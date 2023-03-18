Красавица разрушила судьбу Иванушки из «Морозко»: гляньте, что с ней сейчас (фото)

Эдуард Изотов прославился на весь Советский Союз после выхода сказки «Морозко». Актер сыграл самовлюбленного Иванушку, который получил ценный урок от жизни. Несмотря на оглушительную славу, судьба Изотова сложилась драматично, и к этому отчасти причастна его пассия — артистка Инга Будкевич.

Актриса известна по картине «Огонь, вода и... медные трубы», где она сыграла Царевну — несостоявшуюся жену Василия. Также Будкевич снималась в фильмах «Карнавальная ночь», «Руслан и Людмила», «Карнавал».

С Изотовым Инга познакомилась во время учебы во ВГИКе. Вскоре между молодыми актерами начался роман, который привел к браку. Они поженились в 1956 году. Вскоре у них родилась дочь Вероника, впоследствии ставшая актрисой.

Когда на экраны вышел фильм «Морозко», Изотов стал купаться в лучах женского внимания. Он начал изменять жене, мог не появляться дома и становился невыносимым. Однако это не помешало прожить им вместе 24 года. Причиной разрыва стало увлечение Будкевич.

Неожиданно для себя она влюбилась в режиссера Юрия Мастюгина и подала на развод. Для Изотова это стало ударом под дых. Он долго не мог смириться с изменой жены и начал пить, хотя сам крутил роман с другой женщиной. Сегодня Будкевич 86 лет, и из красавицы она превратилась в иссохшую женщину. Но главное то, что она по-прежнему счастлива с Мастюгиным.