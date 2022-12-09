Красавица-модель становится пугающей копией бывшего: без слез не взглянешь

Кэрри Отис блестяще начала свою кинокарьеру, засветившись в «Дикой орхидее», где ее напарником был Микки Рурк. Звезды играли влюбленных и закрутили роман в реальной жизни, который закончился свадьбой.

Счастья знаменитостям этот брак не принес. Актер изводил возлюбленную ревностью и поднимал на нее руку. Долгое время Отис терпела жестокое обращение, но в 1998 году окончательно развелась с Рурком.

Впоследствии она вышла замуж вновь, но на этот раз удачно. Ее избранником стал Мэттью Саттон, которому Кэрри родила двух дочерей. С актерской карьерой было покончено — звезда реализовала себя в качестве модели.

Между тем поклонники отмечают, что сегодня внешность некогда сногсшибательной артистки оставляет желать лучшего. Она будто становится пугающей копией своего бывшего мужа, который лишился былой привлекательности из-за многочисленных пластических операций. Отис больше не может похвастаться идеально гладким лицом и пышными волосами: она поседела и покрылась морщинами.