Красавец женился на простушке: выбор сына Казанцева из «Улиц разбитых фонарей» вызывает оторопь

Единственный сын Александра Лыкова давно вырос. Матвей не только построил успешную карьеру, но и создал крепкую семью, сделав своего знаменитого отца дедушкой.

Лыков-младший оказался настоящим красавцем, поэтому стал не только актером, но и востребованным манекенщиком. За мачо, покорившим мировые подиумы, выстраивалась целая очередь из невест, и Матвей сделал свой выбор.

Еще в 2013 году он обручился с фешен-дизайнером Джессикой Стеренос, подарившей ему двоих детей. Семья живет в Париже, и Матвей уверяет поклонников, что не представляет своего существования без любимой супруги.

Между тем фанаты считают, что такой красавец, как он, не должен был жениться на простушке. Внешность Джессики кажется многим посредственной. По мнению поклонников, сын Казанцева из «Улиц разбитых фонарей» мог найти себе более эффектную возлюбленную.