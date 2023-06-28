Красавец — закачаешься: сына Шарикова из «Собачьего сердца» видели много раз, но не узнали

Владимир Толоконников получил свою звездную роль Шарикова в «Собачьем сердце» благодаря специфической внешности. Несмотря на своеобразные данные, артист всегда пользовался популярностью у красавиц. На одной из них актер удачно женился.

Толоконников много лет прожил с учительницей физики Надеждой Березовской. Их разлучила смерть супруги в 2013 году. Владимиру Алексеевичу тяжело далось это испытание, и спустя четыре года он ушел вслед за женой. За долгие годы брака супруги воспитали двоих сыновей — Иннокентия и Родиона. Младший тоже стал актером, как и его отец.

31-летний Родион успел сняться во многих российских лентах, среди которых «Естественный отбор» и «У каждого своя война». Зрители видели его много раз, но и подумать не могли, что он сын экранного Шарикова.

У младшего Толоконникова светлые волосы, аккуратные черты лица и голубые глаза. Видимо, он пошел в свою мать, ведь у него нет ничего общего с колоритным отцом. Родиону повезло с генами, благодаря которым он стал красавцем, а не Шариковым.