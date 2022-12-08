Красавцу позавидует даже отец: ахнете, увидев русского сына Тимоти Далтона (фото)

В середине 90-х сердцеед и секс-символ мирового кино Тимоти Далтон решил остепениться. У него начались серьезные отношения с российской пианисткой Оксаной Григорьевой, которая родила от актера сына Александра.

Увы, счастье двух возлюбленных длилось недолго, и вскоре пара рассталась. По слухам, Григорьева изменила Далтону со шведским предпринимателем. Несмотря на то, что яркие отношения артистов развалились как карточный домик, Тимоти не перестал участвовать в жизни сына и оказался заботливым отцом. Актер постоянно возил Александра на рыбалку, прививал ему вкус к хорошей музыке и всячески помогал в жизни. По сей день сын часто гостит у именитого отца и проводит с ним много времени, что говорит об их теплых отношениях.

25-летний Александр поразительно похож на звездного папу: он унаследовал его красоту и мужественные черты лица. Сын Григорьевой и Далтона считается одним из самых завидных холостяков современности. Богатый отец не жалеет денег на единственного наследника и готов ради него на все.