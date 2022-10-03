Красавчик из «Зеленого фургона»: почему забытый всеми актер месяц пролежал в морге

Еще в ГИТИСе Александр Соловьев считался перспективным студентом. Преподаватели были уверены, что актер будет блистать и на сцене и в кадре, а значит, станет звездой СССР. Сначала так и происходило. «Адам женится на Еве», «Ребенок к ноябрю», «Дамы приглашают кавалеров», «По данным уголовного розыска» — во всех этих лентах Соловьев сыграл заметные роли. А в народе его прозвали Красавчиком из «Зеленого фургона», настолько герой актера врезался в память.

Но к началу 80-х годов его карьера пошла на спад. Всему виной была зависимость от спиртного. Александр успешно боролся с ней в молодом возрасте, но, став популярным, отмечал успешные роли продолжительными вечеринками. Он неоднократно обращался в реабилитационные центры, однако и там не могли помочь артисту. Последний раз в кино Соловьев появился в 1993 году. После этого режиссеры предпочитали не иметь дела с нетрезвым актером.

В декабре 1999 года милиционеры обнаружили на улице неизвестного мужчину. Он был в состоянии опьянения и долго пролежал, уткнувшись лицом в сугроб. В больнице он впал в кому и скончался 1 января 2000 года. Почти месяц его тело пролежало невостребованным в морге, пока один из милиционеров не припомнил в обезображенном мужчине Красавчика из «Зеленого фургона». Только после этого удалось связаться с родными Соловьева.