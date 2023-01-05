Красавчик из «В джазе только девушки» едва не дал обет безбрачия: причина ужаснет

Личную жизнь одного из главных сердцеедов Голливуда Тони Кертиса можно считать по-настоящему бурной. Сексапильный актер никогда не был обделен женским вниманием, поэтому представить его без пары никто не мог. Но однажды Кертис неожиданно для всех дал обет безбрачия, но обо всем по порядку.

Первой избранницей артиста стала Джанет Ли, звезда триллера Хичкока «Психо». У пары родились две дочери, но брак сохранить не удалось. Красавец-актер горевал недолго и спустя полгода женился на коллеге Кристине Кауфман. В этом браке появилось на свет двое детей, но наличие общих наследников не скрепило союз. Третьей пассией Кертиса стала модель Лесли Аллен, которая была моложе на 20 лет. После развода с ней любвеобильный артист переключился на адвоката Лайзу Дейч, однако и этот союз рухнул.

Разочаровавшись с семейных отношениях, актер дал обет безбрачия. Впрочем, его не хватило на долгий срок. В 72 года Тони Кертис женился в пятый раз: его выбор пал на молодую очаровательную блондинку Джилл Ванденберг. Она стала его последней избранницей.

Актер-ловелас часто говорил, что молодая жена — лучший рецепт от старости. Кертис прожил долгую насыщенную жизнь и скончался в 85 лет.