Красавчик из «Холопа» обнажился на отдыхе: от фото жар по телу

Милош Бикович начал свою карьеру еще в юности, а прославился после работы у Никиты Михалкова в его драме «Солнечный удар». С того времени он принял участие во множестве проектов, среди которых сериал «Магомаев», драма «Духless 2» и, например, комедия «Холоп».

Прославленный артист не ведет закрытый образ жизни и делится новостями в социальных сетях. Можно увидеть как кадры из новых проектов, так и личные снимки. И, например, не так давно он поделился серией фотографий, сделанных во время отдыха на Мальдивах, на которых похвастался своей спортивной фигурой.

Подписчики Биковича остались в восторге от публикации. В комментариях они осыпали звезду «Холопа» комплиментами, отметив, что актер заслуженно попадает в рейтинги самых привлекательных артистов и имеет такой успех.