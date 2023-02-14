Красавчик из 90-х: гляньте, кого женила на себе домохозяйка из шоу «Наша Russia»

Юлия Сулес не только построила успешную актерскую карьеру, но и наладила личную жизнь. Собственным примером артистка доказала, что неидеальная внешность не является преградой на пути к счастью.

Зрителям звезда запомнилась в образе домохозяйки из проекта «Наша Russia». Сулес никогда не могла похвастаться стройной фигурой, но обаяние и талант помогли ей стать знаменитой. Замуж же артистка вышла тогда, когда еще была студенткой. Ее избранником стал Евгений Сулес, красавчик из 90-х, который также добился успеха в отечественном кинематографе. Например, его можно увидеть в таких популярных проектах, как «Кто в доме хозяин?» и «До смерти красива». Супруги счастливы вместе вот уже более 20 лет. Вместе они воспитывают дочь — 16-летнюю Варвару.

При этом хейтеры часто упрекают актрису за то, что та не желает худеть. По мнению злопыхателей, если знаменитость не возьмет себя в руки, то избранник точно променяет ее на более стройную барышню. Между тем Сулес лишь смеется в ответ. Актриса призналась, что предпочитает ничего не бояться и работать над отношениями с мужем. «Пусть лучше он боится, что я уйду», — подчеркнула ранее звезда экрана.