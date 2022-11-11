Красавца Аквамена теперь не узнать: растолстевший качок оголился на публике

Широкая популярность к Джейсону Момоа пришла после роли Кхала Дрого в культовом сериале «Игра престолов». За последние годы он снялся в таких блокбастерах, как «Конан-варвар», «Дикий», «Видеть», «Дюна» и многих других. Кроме того, Момоа закрепил за собой образ отважного супергероя Аквамена, сыграв его в «Бэтмене против Супермена» и «Лиге справедливости», а после и в сольных картинах.

Зрители уже привыкли, что Момоа выглядит внушительно: высокий и длинноволосый актер часто появляется в кадре полуобнаженным, демонстрируя мускулы. Он не скрывал, что много времени проводит в спортзале. Поэтому недавняя выходка Джейсона поразила его фанатов.

На шоу Джимми Киммела в прямом эфире Момоа решил оголиться, чтобы продемонстрировать, как заменил нижнее белье в обычной жизни откровенными набедренными повязками. Но внимание зрителей приковали не столько его пикантные формы, сколько объемный круглый живот, который никак не вязался с образом качка или супергероя. Судя по всем, между съемками Джейсон расслабился и позволил себе забыть о тренировках.