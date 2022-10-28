Крах карьеры и приговор суда: участи Лешека из «Знахаря» не позавидуешь

Роль Лешека Чиньского в польском фильме «Знахарь» стала главной в карьере актера Томаша Стокингера. Но после яркого триумфа артисту так и не удалось поучаствовать в более успешном проекте, а несколько лет назад он даже стал героем криминальной хроники.

Дело в том, что после «Знахаря» Стокингер принял предложение продюсеров сериала «Клан». Артист начал сниматься в проекте, который в итоге оказался самым долгоиграющим на польском телевидении: в течение 21 года он воплощал на экранах образ доктора Любича.

Подобный опыт превратил артиста в типичного телевизионного актера, и продюсеры больше не приглашали его в большое кино. Ему удалось сняться лишь в нескольких проектах, а в 2009 году он попал на передовицы газет, но не из-за своих достижений. Прославленный артист стал виновником ДТП с несколькими автомобилями и скрылся с места преступления. Спустя некоторое время полиции удалось поймать его и приговорить к одному году лишения свободы.