Козырь в рукаве: Тутберидзе приготовила Плющенко неприятный сюрприз

На время ушедшая в тень из-за личных вопросов Этери Тутберидзе готовит громкое возвращение. Надежды на успех Евгения Плющенко на новом соревновании с участием фигуристок тают на глазах.

Пока сам спортсмен раздумывал, кто будет представлять его школу на юниорских прокатах, Тутберидзе выставила против него своих «звездочек»: Алису Двоеглазову и Дарью Садкову, сообщает «Чемпионат».

Что на эту тему думает муж Яны Рудковской, остается неизвестным. Однако, уже сейчас понятно — противостояние будет нешуточным. К тому же, уже сейчас некоторые воспитанницы Тутберидзе обгоняют подопечных Плющенко в мастерстве.