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Козырь в рукаве: Тутберидзе приготовила Плющенко неприятный сюрприз

20 августа 2022 07:45
Козырь в рукаве: Тутберидзе приготовила Плющенко неприятный сюрприз

Прославленная тренер одиночниц уже все распланировала.

На время ушедшая в тень из-за личных вопросов Этери Тутберидзе готовит громкое возвращение. Надежды на успех Евгения Плющенко на новом соревновании с участием фигуристок тают на глазах.

Пока сам спортсмен раздумывал, кто будет представлять его школу на юниорских прокатах, Тутберидзе выставила против него своих «звездочек»: Алису Двоеглазову и Дарью Садкову, сообщает «Чемпионат».

Что на эту тему думает муж Яны Рудковской, остается неизвестным. Однако, уже сейчас понятно — противостояние будет нешуточным. К тому же, уже сейчас некоторые воспитанницы Тутберидзе обгоняют подопечных Плющенко в мастерстве.

Фото: Legion-Media
Алина Крылова
Алина Крылова
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