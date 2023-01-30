Кожаные диваны в бассейне: не поверите, как живет Алексей Ягудин (фото)

Алексей Ягудин вместе с семьей более 10 лет назад перебрался в подмосковный поселок, расположенный неподалеку от Крекшино. Фигурист приобрел трехэтажный особняк, в котором есть все для комфортной жизни.

Олимпийский чемпион не побоялся показать обстановку своего жилища на всю страну. Спортсмен принял участие в съемках шоу «Дом моей мечты» для YouTube-канала «Загородный», которое теперь активно обсуждается в Сети.

На первом этаже звездного особняка расположилась гостиная, совмещенная с кухней. Именно здесь фигурист вместе с женой Татьяной Тотьмяниной и их двумя дочерьми проводит большую часть времени.

Здесь же, на первом этаже, есть баня и просторный бассейн, рядом с которым стоят два кожаных дивана. Ягудин признался, что именно в этом месте может отдохнуть и телом, и душой. «Как говорится, на чиле, на расслабоне», — подметил бывший подопечный Татьяны Тарасовой.

На втором этаже особняка находятся спальни всех членов семьи, а вот третий этаж супруга фигуриста забрала под свои нужды. Там у спортсменки есть своя гардеробная и личный кабинет.