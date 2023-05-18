Кожа обвисла, ноги-спички: внешний вид Николаева после болезни вызывает оторопь
Стареющий артист уже давно не может назвать себя красавчиком на миллион.
Первый выход в свет после госпитализации обернулся грандиозным фиаско для Игоря Николаева. Если раньше критиканы не упускали момента, чтобы уколоть молодую жену музыканта Юлию Проскурякову из-за того, что она уже выглядит ровесницей мужа, несмотря на многолетнюю разницу в возрасте. То теперь разнесли и самого певца.
Даже преданные поклонники уверены: время и болезнь беспощадно обошлись с Николаевым. В СМИ настойчиво писали, что артист скрывает от поклонников перенесенный инфаркт. Но супруга звезды настойчиво опровергает домыслы журналистов.
«Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто, почувствовав недомогание, обратиться за помощью, провести обследование с назначением лечения, полежать в больнице? Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного», — разразилась возмущенной тирадой Проскурякова в соцсетях.
Комментаторы под гневной публикацией традиционно разделились на два лагеря. Одни поверили знаменитой чете, другие бросились ловить на лжи супругу композитора. Точно так же, к слову, разделились и те, кто обсуждали внешний вид Николаева после болезни. Более добрые поклонники уверены, что их кумир ни капли не постарел, не изменился, поэтому вот-вот будет готов к новым свершениям в музыкальной карьере. «Оппозиция» же считает иначе.
Правда, глядя на свежие кадры с осунувшимся, постаревшим и совершенно больным на вид Николаевым, закрадывается подозрение: а бывает ли дым без огня? Судите сами, но на последних опубликованных в Сети кадрах артист диаметрально отличается от себя прежнего, веселого, счастливого и пышущего энергией.