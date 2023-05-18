Кожа обвисла, ноги-спички: внешний вид Николаева после болезни вызывает оторопь

Стареющий артист уже давно не может назвать себя красавчиком на миллион.

Первый выход в свет после госпитализации обернулся грандиозным фиаско для Игоря Николаева. Если раньше критиканы не упускали момента, чтобы уколоть молодую жену музыканта Юлию Проскурякову из-за того, что она уже выглядит ровесницей мужа, несмотря на многолетнюю разницу в возрасте. То теперь разнесли и самого певца.

Даже преданные поклонники уверены: время и болезнь беспощадно обошлись с Николаевым. В СМИ настойчиво писали, что артист скрывает от поклонников перенесенный инфаркт. Но супруга звезды настойчиво опровергает домыслы журналистов.

​​«Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто, почувствовав недомогание, обратиться за помощью, провести обследование с назначением лечения, полежать в больнице? Ну испугались мы и вызвали скорую, ничего в этом нет сверхъестественного», — разразилась возмущенной тирадой Проскурякова в соцсетях.

Комментаторы под гневной публикацией традиционно разделились на два лагеря. Одни поверили знаменитой чете, другие бросились ловить на лжи супругу композитора. Точно так же, к слову, разделились и те, кто обсуждали внешний вид Николаева после болезни. Более добрые поклонники уверены, что их кумир ни капли не постарел, не изменился, поэтому вот-вот будет готов к новым свершениям в музыкальной карьере. «Оппозиция» же считает иначе.

Правда, глядя на свежие кадры с осунувшимся, постаревшим и совершенно больным на вид Николаевым, закрадывается подозрение: а бывает ли дым без огня? Судите сами, но на последних опубликованных в Сети кадрах артист диаметрально отличается от себя прежнего, веселого, счастливого и пышущего энергией.