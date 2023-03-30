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Кожа натянутая и везде морщины: это фото раскроет правду о «вечно молодой» Рэйчел из «Друзей»

30 марта 2023 17:30
Кожа натянутая и везде морщины: это фото раскроет правду о «вечно молодой» Рэйчел из «Друзей»

Артистка не смогла избежать возрастных изменений.

Дженнифер Энистон прославилась не только десятками проектов, в числе которых, например, сериал «Друзья», но и своей красотой. Много лет артистка появлялась на красных ковровых дорожках, привлекая внимание своими эффектными нарядами и яркой внешностью, и регулярно возглавляла рейтинги самых привлекательных артисток Голливуда. Однако не так давно звезда экрана шокировала своих поклонников резким преображением.

Энистон появилась на премьере комедийного детектива «Загадочное убийство 2». Для торжественного мероприятия артистка выбрала эффектное платье с открытыми плечами, доходящее до половины ее бедер, а завершила образ лаконичными шпильками.

Кожа натянутая и везде морщины: это фото раскроет правду о «вечно молодой» Рэйчел из «Друзей»

Преданные поклонники не оставили без внимания светский выход знаменитости. Обсуждая снимок, они отметили, что Энистон заметно изменилась за последнее время. И теперь видны ее возрастные изменения: морщины и складки. Неожиданное преображение шокировало многих ее фанатов, которые признались, что не ожидали от 54-летней знаменитости такого стремительного старения.

Фото: Legion-Media, globallookpress.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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