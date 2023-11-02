Кожа да кости: экстремально похудевший Семчев пугает внешним видом (фото)

Александр Семчев показывает чудеса перевоплощения. В свое время он сбросил 100 килограммов. Ему удалось не только сохранить этот результат, но и похудеть еще сильнее.

Свежий снимок актера появился в социальных сетях нумеролога Клары Кузденбаевой. Интернет-пользователи не сразу узнали в осунувшемся мужчине звезду экрана. Чересчур похудевший артист напугал народ своим внешним видом.

Некоторые подчеркнули, что в образе «пухляка» Семчев нравился им гораздо больше, а теперь он превратился в кожу да кости. В любом случае Александр Львович не намерен возвращаться к прежним объемам.

В одном из интервью он признался, что вместе с лишним весом его покинули многие проблемы со здоровьем. Похудеть же знаменитости удалось без вмешательства медиков. Лицедей пересмотрел свой рацион, заменив вредную пищу куриной грудкой, индейкой и рыбой, которые сочетал со свежими овощами.