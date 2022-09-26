Коварная разлучница или невинная жертва: что скрывает беременная в 44 года Ольга Орлова

Сегодня Ольга Орлова счастлива в браке с неким бизнесменом по имени Валерий. На днях певица рассекретила свою вторую беременность, чем сильно удивила публику.

И пока поклонники поздравляют звезду со скорым пополнением, хейтеры припоминают ей некрасивую историю из прошлого. Многие до сих пор не могут решить, кто же Орлова на самом деле — коварная разлучница или невинная жертва.

Ранее знаменитость была замужем за предпринимателем Александром Кармановым, которому родила сына Артема. Этот брак наделал много шума в прессе, поскольку ради певицы бизнесмен расстался с ее коллегой по цеху Натальей Лагодой.

Исполнительница настолько тяжело переживала разрыв, что попыталась наложить на себя руки. Артистку удалось спасти, однако полностью восстановиться и начать новую жизнь она так и не смогла. В мае 2015 года Лагода скончалась от пневмонии.

Тогда многие принялись обвинять в случившемся Орлову. Впрочем, звезда все отрицала и уверяла всех в том, что не уводила чужого мужчину из семьи. Как пишет «Экспресс газета», несмотря на то, что с тех пор немало воды утекло, вернуть себе доброе имя экс-солистка группы «Блестящие» так и не смогла.