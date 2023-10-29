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Косой из «Джентльменов удачи» был преступником в реальной жизни: вот за что он сидел в тюрьме

29 октября 2023 14:15
Косой из «Джентльменов удачи» был преступником в реальной жизни: вот за что он сидел в тюрьме

Можно сказать, сыграл сам себя.

Савелий Крамаров хоть и блестяще сыграл преступника в «Джентльменах удачи», но на преступника в реальной жизни был совершенно не похож. И лишь преданные фанаты знают правду о далеко не безгрешном кумире.

Оказывается, уголовное преступление Крамаров совершал не только в кадре. И не одно. А за содеянное понес наказание — угодил в тюрьму. Правда, всего лишь на семь дней. Но и недели артисту с лихвой хватило, чтобы навсегда завязать с криминалом.

В молодости актер занимался скупкой краденых из разрушенных икон, которые получал за бесценок, а затем сбывал контрабандой за рубеж. За эти деяния Крамаров и был пойман с угрозой реального тюремного срока. В итоге артиста отпустили благодаря протекции влиятельного покровителя, о котором ничего не известно.

Фото: Кадр из фильма «Джентльмены удачи» (1971)
Арина Виногородская
Арина Виногородская
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