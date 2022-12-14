Косметология не помогла: звезду «Основного инстинкта» больше не узнать (фото)

Участие в скандальном триллере «Основной инстинкт» стало прорывом не только для Шэрон Стоун, но и для другой красавицы-актрисы. Джинн Трипплхорн сыграла в этом фильме психолога Бет Гарнер.

Эта роль стала кинодебютом для 29-летней актрисы. После удачного старта Джинн получала главные роли в громких проектах и параллельно играла в Бродвейском театре. Однако после провала фильма «Водный мир» с ее участием карьера талантливой актрисы пошла на спад. Трипплхорн стала появляться в независимых картинах и сосредоточилась на телесериалах. Одной из ее ярких ролей стала Жаклин Кеннеди — актриса перевоплотилась в первую леди США в картине «Серые сады».

Сегодня в 59-летней Джинн невозможно узнать ту роскошную брюнетку с чувственными губами из «Основного инстинкта», чья эффектная внешность не уступала красоте Шэрон Стоун. Трипплхорн, по всей видимости, активно увлекалась косметическими процедурами, чтобы остановить время, но ничего хорошего из этого не вышло. На ее лице нет очевидных следов пластики, однако от былой привлекательности почти ничего не осталось.