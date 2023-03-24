Корсаж трещит по швам: Селена Гомес показала свадебное платье (фото)
Уже не та стройная милашка, что раньше.
Перемены во внешности Селены Гомес уже давно беспокоят ее поклонников. На днях публику ошарашили новые снимки певицы, на которых она предстала в свадебном платье.
Селена не выходит замуж: она делает это нарочно. Певица снимается в сериале «Убийства в одном здании», и по сюжету ее героиня идет под венец. Папарацци удалось заснять весьма пикантные моменты со съемок. Располневшая Селена появилась в откровенном белом платье с экстремально глубоким декольте, обнажившем пышные формы артистки.
В Сети уже разнесли и костюмеров сериала, и саму Гомес. Интернет-пользователи отметили, что такие «тортообразные» платья лишь подчеркивают полноту певицы, а ее корсаж, призванный скрыть лишний вес, вот-вот разойдется по швам.
Селена уже давно пытается вернуть себе былую форму, но пока ее попытки тщетны. Артистка набрала лишние кило из-за препаратов против волчанки. Гомес также проходила химиотерапию, а в 2017 году ей даже пересадили почку.