Короткая рубашка на голое тело: только посмотрите на девушку Антохи из «Реальных пацанов»

Антон Богданов запомнился многим по роли Антохи в сериале «Реальные пацаны». В отличие от своего экранного персонажа, к 30 годам артист успел жениться и стать отцом. Брак распался из-за его звездной болезни и измен жены. 38-летний мужчина оправился от болезненного развода и, кажется, нашел свою любовь — Лауру Кемстач.

Притягательная блондинка со стрижкой-каре и голливудской улыбкой руководит студией фитнеса в Санкт-Петербурге. Судя по фотографиям, новая пассия «рыжего» предпочитает скромные, но дорогие украшения и белый цвет в одежде. На одном из кадров возлюбленная Богданова предстала в белоснежной рубашке, надетой на голое загорелое тело. Провокационный наряд открывал зону декольте и кокетливо подчеркивал плоский живот.

Эффектный верх на грани фола в луке Лауры призван не только эпатировать публику, но и показать, что она находится в отличной форме. В комментариях подписчики восхищаются миловидностью девушки и пишут, что такие данные достойны кисти художника.