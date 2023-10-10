Королеву турецких сериалов презирают на родине: от причин глаза на лоб полезут

Ханде Эрчел пользуется бешеной популярностью во многих странах, но в родной Турции у звезды хейтеров даже больше, чем поклонников. У соотечественников к артистке есть масса претензий, которые другим покажутся несусветной глупостью.

Начнем с того, что у народа закрались большие сомнения по поводу таланта знаменитости. Критики в пух и прах разносят игру роковой брюнетки, подчеркивая, что со временем убедительней она не становится.

К тому же есть мнение, что Эда из сериала «Постучись в мою дверь» слишком большая любительница хайпа. Например, однажды она объявила о расставании с молодым человеком в день, когда в Турции был объявлен траур. Публике откровения о личной жизни показались неуместными.

Часто Эрчел «прилетает» за любовь к пластической хирургии. Доказательств тому, что актриса ложилась под нож, нет, зато есть уверенность в том, что ее красота искусственная. Также злопыхатели недовольны тем, что Ханде выбирает чересчур откровенные наряды. Пиджак на голое тело, по мнению большинства турецких жителей, — это перебор.

И последнее, чем не угодила королева турецких сериалов зрительской аудитории, — это статус незамужней дамы и отсутствие детей. Многие считают, что к 29 годам красавице уже пора обзавестись мужем и наследниками.