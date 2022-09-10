Королевское долголетие: это блюдо прожившая 96 лет Елизавета II ела всю жизнь каждый день

Даррен Макгрейди был личным поваром королевской семьи более 15 лет – он придумывал изысканные блюда для Елизаветы II, принца Филиппа, принцессы Дианы и принцев Уильяма и Гарри. После отставки повар уехал в США, открыл свой ресторан и написал несколько книг о секретах королевской кухни.

«Новый очаг» пишет, что Макгрейди всегда поражала одна привычка королевы. С самого раннего детства она ела по утрам бутерброды с джемом из свежей клубники и запивала их чаем Earl Grey.

Повар рассказал, что секрет любимого завтрака королевы прост: пшеничный хлеб, подсушенный в тостере, толстый слой масла и обычный джем из клубники.

Правда, иногда королева просла добавить к блюду еще один ингредиент – взбитые сливки.