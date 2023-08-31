Королевой сочувствуют из-за происходящего в жизни сына: влип крепко и на долгие годы

Архипу, сыну Наташи Королевой и Тарзана, всего 21 год, но молодой человек уже несколько лет живет в гражданском браке со своей избранницей Мелиссой. Официальную свадьбу молодые пока не сыграли, но отношения их более чем серьезные. В Сети ходят слухи, что против невестки выступают родители парня. Но сочувствуют пользователи не юному Ромео, а его матери.

Хотя Королева и сама вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, сыну она такой судьбы не желает. Поэтому, когда Архип начал встречаться с провинциалкой, которая зарабатывала на жизнь танцами в полуголом виде, а то и более сомнительными услугами, певица категорически отказалась принимать барышню в свою семью.

Поклонники Наташи единогласно встали на ее сторону. Кроме сомнительной репутации девушки их сильно смущает внешность избранницы Архипа. В Сети под фото Мелиссы едва ли найдется хоть один положительный комментарий.

«Страшная. Словно ведьма», «Господи, что у нее с лицом?» — пишут пользователи.

Королева еще два года назад заявляла, что роман со стриптизершей — это просто временная интрижка, поэтому скоро сын обзаведется новой пассией. Но Глушко-младший и сегодня остается со своей возлюбленной.