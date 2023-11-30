Король ужасов Стивен Кинг был в восторге от этого российского сериала: советует всем посмотреть

Отечественный кинематограф старательно покоряет не только сердца соотечественников, но и иностранных зрителей. Режиссеры представляют свои картины на фестивалях, а сериалы нередко попадают на стриминг-сервисы. И часть из них находит своих поклонников во всем мире.

Так, особую любовь иностранцев заслужил проект «Эпидемия», премьера которого состоялась в 2018 году. Зрители со всего мира отмечали напряженный сюжет, хорошую игру актеров и правдоподобную историю. И в итоге на портале IMDb шоу заработало рейтинг 7.2, основываясь на оценках 15 тысяч фанатов.

И особенно похвалил проект Стивен Кинг. Как рассказал писатель в своих социальных сетях, он остался в восторге от «Эпидемии» и рекомендует всем с ней познакомиться. По его мнению, сериал можно назвать спагетти-вестерном, но в суровых сибирских реалиях.