Кормильцев вывели из тени: вот кто не давал Мирошниченко умереть голодной смертью

Ирина Мирошниченко до самых последних дней своей жизни была нарасхват. Она выходила на сцену театра МХАТ, занималась озвучкой и соглашалась на рекламу.

Вот только ролями в кино артистка похвастаться не могла. Последние громкие съемки с ее участием прошли еще шесть лет назад во время работы над «Зимней вишней-4», но фильм так и не увидел свет.

После смерти Мирошниченко появились слухи о ее внушительном наследстве. Однако информация, что на счетах актрисы лежали миллионы рублей, не имеет под собой никакого основания.

Напротив, советской звезде приходилось перебиваться случайными заработками: ее сильно выручали эфиры на разных ток-шоу. Мирошниченко была постоянной участницей таких телепрограмм, как «Пусть говорят» или «Прямой эфир».

Ей даже прощали, что она параллельно снималась на разных федеральных каналах у конкурентов: например, у Андрея Малахова и Дмитрия Борисова. За каждый эфир Мирошниченко получала до 100 тысяч рублей. И, по признанию одного из подчиненных Малахова, именно эти деньги и позволяли ей выживать.