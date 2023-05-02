Копию от оригинала не отличить: гляньте на двойника звезды «ИП Пирогова» (фото)

Порой бывает так, что звезды шоу-бизнеса похожи друг на друга как близнецы. Фанаты не перестают делать подобные подборки и удивляться этому феномену. Так, недавно многие обнаружили сходство между российской актрисой Еленой Подкаминской и ее бразильской коллегой Жизель Батистой. Пользователи Сети были шокированы: они словно клоны!

Подкаминская известна в России по популярному комедийному сериалу «ИП Пирогова», в котором она снялась в главной роли. Также на ее счету работы в картинах «О чем говорят мужчины», «Братья Карамазовы» и «Кухня в Париже».

Ее «сестра-близнец» из Бразилии Жизель Батиста также известна у себя на родине по популярным телесериалам. Она снималась в картинах «Правила игры» и «Подполье».

Российская и бразильская актрисы настолько похожи друг на друга, что не составит труда их спутать на некоторых фотографиях. У них идентичные черты лица — нос, губы и форма глаз. Существенная разница лишь во взгляде и в их прическах.