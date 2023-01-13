Копия звездного дедушки: ахнете, увидев погибшего в 27 внука Элвиса Пресли (фото)

Бенджамин Кио был единственным внуком музыканта Элвиса Пресли, по сей день считающегося идолом американской поп-культуры. Он также увлекался музыкой, но не сумел повторить успех легендарного родственника.

Летом 2020 года на весь мир прогремела новость о том, что Кио найден мертвым в собственном доме. Причиной его смерти стало огнестрельное ранение. Как пишут в СМИ, его 27-летний звездный наследник нанес себе самостоятельно.

Многие до сих пор не понимают, что подвигло Бенджамина на такой роковой шаг. По мнению фанатов, артист не только был невероятно талантлив, но и стал полной копией своего звездного дедушки — те же темные волосы и светлые глаза, та же очаровательная улыбка.

Добавим, что в настоящее время широко обсуждается новость о смерти матери Бенджамина — Лизы Мари Пресли. Дочь Элвиса скончалась в возрасте 54 лет от сердечного приступа.