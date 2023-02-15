Копия «заклятого» друга: один взгляд на бывшую Шварценеггера проберет до мурашек

Брак Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер долгие годы считался образцовым. Но однажды выяснилось, что у Терминатора есть внебрачный ребенок от домработницы. Мария не простила мужу измену и подала на развод. Что стало с экс-супругой железного Арни за эти годы?

Некогда симпатичная брюнетка превратилась в очередную жертву пластики. В прошлом году всю Сеть облетели снимки Шрайвер после процедур — жуткие метаморфозы напугали даже видавших виды пользователей. Некоторые высказали мнение, что у Марии и «врага» Шварценеггера Сильвестра Сталлоне один и тот же хирург, ведь теперь они похожи как две капли воды.

Эксперты предположили, что дело в не пластике, а в филлерах. Возможно, косметолог переборщил с количеством, из-за чего гель неравномерно распределился под кожей. Это привело к страшным отекам, утяжелившим лицо 67-летней Шрайвер.

Мария происходит из именитой семьи и является племянницей Джона Кеннеди. Ее брак со Шварценеггером продержался 25 лет. После громкого развода Шрайвер «подсела» на пластику и в итоге превратила свое лицо в безжизненную маску.